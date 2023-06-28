تزامنا مع عيد الأضحى.. الشرطة النسائية تطارد المتحرشين بشوارع القاهرة والجيزة

تشهد شوارع ميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لـ"ضابطات" إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الأضحي المبارك ، لمواجهة ظاهرة التحرش، التي تنتشر بالتزامن مع احتفالات المواطنين بالأعياد.

وبدورها وجهت القيادات الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية للتصدى للمتحرشين، بمناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات، لفرض الحالة الأمنية تحسبًا لوقوع أعمال شغب من شأنها تعكير صفو الاحتفال.

كما شددت على ضرورة تواجد وتعزيز انتشار الخدمات المرورية والأمنية بعدد من الميادين والتقاطعات الرئيسية للعمل على تحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات التى من شأنها التأثير على حركة سير السيارات والمشاة.