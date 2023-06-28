إيطاليا: وصول 225 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقليّة

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 11:50 ص

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) بأن 225 مهاجرًا وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، خلال الساعات الماضية.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر أمنية قولها إنه تم اعتراض مجموعتين مكونة من 34 و43 شخصًا (بينهم 11 امرأة و3 قاصرين) من قبل رجال خفر السواحل على قاربين، فيما رسا زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية عليه 131 مهاجرًا عند رصيف فافالورو، من بينهم 20 امرأة و15 قاصرًا، تم تعقبهم عند إبحارهم على قارب طوله 10 أمتار على بعد حوالي 8 أميال بحرية عن ساحل الجزيرة.

وأشارت المصادر إلى وصول 17 مهاجرًا آخرين، كانوا على قارب يبحر على غير هدى، اعترضه رجال الشرطة المالية على بعد حوالي 10 أميال بحرية عن الجزيرة، من بينهم 4 نساء وقاصرَين.

وأضافت أنه بعد إجراء الفرز الصحي الأولي على المهاجرين، تم ترتيب عملية نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها حاليًا ما يقرب من 600 شخص.