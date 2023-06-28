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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين في الشروق وبدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استعجلت نيابة الشروق وبدر، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بمنطقتي الشروق وبدر، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

ووبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق

أجهزة الأمن كمية من مخدر الحشيش كمية من المواد المخدرة مخدر الحشيش