الزمالك يجهز المصابين لموقعة المقاولون في ربع نهائي الكأس

يجهز مدرب الزمالك أوسوريو اللاعبين المصابين بالفريق للمشاركة في المباريات بداية من لقاء المقاولون العرب المقبل بالكأس بعد غيابهم عن لقاء غزل المحلة بالدوري أمس الثلاثاء .

ويعاني ثنائي الزمالك محمد عواد وسامسون أكينولا من إصابات ويتم تجهيزهما ببرنامج علاجي وتأهيلي، بينما سيجهز أوسوريو بدنيا وفنيا كل من ناصر منسي وعبدالله جمعة .

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-0 على فريق غزل المحلة، باللقاء الذى اقيم مساء أمس الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 56 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة 32 في المركز السادس عشر .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لموقعة المقاولون العرب في ربع نهائي بطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي .