محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (صور)

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

حرص عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، على تقديم التهنئة، حيث استقبل المحافظ، الأنبا إبرام مطران الفيوم، على رأس وفد من ممثلي الكنائس ورجال الدين المسيحي.

كما استقبل محافظ الفيوم، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الإدارات، وممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، والقيادات الشرطية، والإعلاميين، في جو يسوده الحب والمودة وفرحة العيد.



أشار محافظ الفيوم، أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالتحلي بروح الفريق الواحد، وتضافر الجهود التنفيذية والشعبية، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

كما قدم المحافظ، تهنئته بعيد الأضحى المبارك، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجميع قادة وأفراد وعناصر القوات المسلحة والشرطة، معرباً عن تهنئته بالعيد أيضاً للشعب المصري، وأبناء محافظة الفيوم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد علينا هذه المناسبات الفضيلة بالخير واليمن والبركات.

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