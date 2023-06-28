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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. فيوتشر في مواجهة قوية مع المصري بالدوري

فيوتشر
فيوتشر
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يواجه فريق فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء، المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية .

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم أمام المصري، في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة .

بينما يأتي المصري في المركز الثامن لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة من خوض 30 جولة . 

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، منذ أيام قليلة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على حساب فيوتشر، بعد الفوز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما  على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي

فيوتشر المصري البورسعيدي الدوري الممتاز كأس رابطة الأندية