الليلة.. فيوتشر في مواجهة قوية مع المصري بالدوري

يواجه فريق فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء، المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية .

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم أمام المصري، في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة .

بينما يأتي المصري في المركز الثامن لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة من خوض 30 جولة .

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، منذ أيام قليلة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على حساب فيوتشر، بعد الفوز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي