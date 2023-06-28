الأنبا عمانوئيل يقدم تهنئة عيد الأضحى المبارك لمحافظ أسوان

توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبصحبته القمص أنطونيوس ذكري راعي كنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان والأب أمجد عزت الراعي المساعد ومسئول العلاقات العامة والمكتب الإعلامي الإيبارشي ووفد ممثل من الايبارشية، لديوان عام محافظة أسوان، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

في أجواء تملئها المحبة أكد نيافته حرصه على هذا اللقاء وأن الشعب المصرى نسيج وطني واحد يتميز بعمق المشاعر التى تجسد الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية دون أدنى تفرقة.

وأعرب الوزير المحافظ عن خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكداً أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وأيضاً في حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وفي نفس السياق تحدث الأنبا عمانوئيل عياد لافتاً إلى أن نسيج الأمة الواحدة من المسلمين والمسيحيين يؤكد على الأخلاق الحميدة باعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، فكلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.