محافظ القليوبية يقدم الهدايا للأيتام والمسنين والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم، مؤكدا أن فرحة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لم ولن تكتمل بدون مشاركة آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومعايدتهم في عيدنا المبارك، وأن العيد لا يكتمل إلا بإدخال السرور والفرح على قلوبهم، مُتمنين لهم عيداً سعيداً عليهم وعلى أسرهم.

بدأ محافظ القليوبية جولته بزيارة مستشفى بنها الجامعي ومستشفى بنها للتامين الصحي، مُقدماً التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحرص على تقديم الورود والهدايا متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليء بالخير والبركات عليهم وعلى أسرهم.

كما اطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وانتظام العمل والجاهزية بأقسام الاستقبال والطوارئ وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أى طوارئ خلال أيام العيد، مُقدماً تحية إعزاز وتقدير للمنظومة الصحية، ومصر تفخر بكم جميعا، مُشيدا بالجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية.

كما زار محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، مؤسستي الأيتام للبنين والبنات بمدينة بنها، وتقديم التهنئة والهدايا العينية والمادية للأطفال الأيتام لاستمتاعهم بالعيد، مؤكدا حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية، وذلك من خلال دمجهم بالمجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وحرص "المحافظ" على الاستماع للأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل الدار، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائماً.

جولة المحافظ

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