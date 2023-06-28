وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية مشكلات خلال إجازة عيد الأضحى

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجها برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية مشكلات أو حوادث بيئية طارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بجهازيها (شئون البيئة و تنظيم إدارة المخلفات)، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أوالحوادث البيئية الطارئة.

وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها تناشد وزارة البيئة المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولاً بأول.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للاستعداد للتعامل مع أية مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.