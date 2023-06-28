محمد منير يستعد لإجراء عملية جراحية بألمانيا

يستعد الفنان محمد منير للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة، وذلك طبقا للرحلة العلاجية التي يخضع لها، ومن المقرر إجراؤها بعد ما يقرب من 3 أسابيع.

وكان قد تم تكريم الفنان محمد منير خلال حفل غنائي أحياه قبل أسبوع ضمن تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية، وحملت الليلة اسم «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وشارك في الحفل الفنان أحمد سعد وفرقة كايروكي، حيث قدموا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغاني منير بطريقتهم الخاصة كما يشتركوا في غناء بعضها معه.

وضم الأوركسترا في الحفل عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين على جوائز جرامي.

وشارك محمد منير في السباق الرمضاني 2023 بغناء تتر مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف ومسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا، وأيضًا غنى رباعيات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي خلال أحداث مسلسل عملة نادرة.