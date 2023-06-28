100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 10:17 ص

أدى أكثر من مائة ألف فلسطيني، اليوم /الأربعاء/، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلّت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال بحق المصلين أثناء خروجهم من الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية في القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى واعتدت على مصلين بداخله واعتقلت عددا منهم.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت شابا أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا آخر أثناء خروجهم من المسجد.