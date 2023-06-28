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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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 أدى أكثر من مائة ألف فلسطيني، اليوم /الأربعاء/، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلّت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها  قوات الاحتلال بحق المصلين أثناء خروجهم من الأقصى.
وقالت مصادر فلسطينية في القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى واعتدت على مصلين بداخله واعتقلت عددا منهم.
وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت شابا أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا آخر أثناء خروجهم من المسجد.

عيد الأضحى المسجد الأقصى