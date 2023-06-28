قرينة الرئيس السيسي مهنئة بعيد الأضحى: الله يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان إلى يوم الدين

قال السيدة إنتصار عامر قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وتآخي وتراحم، وأن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان إلى يوم الدين.. كل عام وأنتم بخير

وفي سياق آخر أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية وذلك مع قيادات وجنود القوات المسلحة بقيادة القوات الجوية احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30 يونيو وتزامنا مع احتفالات القوات الجوية بعيدها.

كما أدى الصلاة بمسجد القوات الجوية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والفريق أول محمد زكى وزيرالدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وواللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق كامل الوزير- وزير النقل والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فضلا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ولفيف من قيادات القوات المسلحة

وتضمنت خطبة الجمعة فضل يوم النحر ويوم طواف الحجاج بمنى وفضائل الأيام المباركة ومنها يوم الجمعة وكيفية إدخال الفرحة والسرور على من حولنا وبث الطمئننة فى النفوس.

كما استعرض خطيب العيد قصة من قصص الإسلام الكبرى وهى قصة مريم.

وفى السياق أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق.

كما أجرى الرئيس اتصالًا مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

وقد تقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس، معرباً عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

