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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تؤكد لتركيا ضرورة انضمام السويد للناتو في أقرب وقت ممكن

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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 أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لنظيره التركي عاكف كاجاتاي كيليتش وجهة نظر الولايات المتحدة بضرورة أن تصبح السويد عضوا في الناتو في أقرب وقت ممكن، وذلك قبيل قمة الحلف المرتقبة يوليو المقبل. 

وذكر البيت  الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ أن سوليفان أعرب خلال مكالمته الهاتفية مع كيليتش عن استعداد الولايات المتحدة للعمل بشكل وثيق مع تركيا لتعزيز شراكتهما الثنائية والتصدي للتحديات المشتركة.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في روسيا ودعمهما المستمر لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية وكذلك جهود تركيا لضمان تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود.
وبحسب البيان اتفقا على أهمية استمرار الاستقرار في بحر إيجه حيث رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي بالمشاركة البناءة بين تركيا واليونان.
كما ناقشا الاستعدادات اللازمة لقمة الناتو المرتقبة في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس الشهر المقبل.. وأكد سوليفان وجهة نظر الولايات المتحدة بأن السويد يجب أن تصبح عضوا في الناتو في أقرب وقت ممكن.

ليتوانيا الولايات المتحدة السويد