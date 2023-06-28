بالصور. السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية وذلك مع قيادات وجنود القوات المسلحة بقيادة القوات الجوية احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30يونيو

وفى السياق أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق.

كما أجرى الرئيس اتصالًا مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

وقد تقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنيًا موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس، معربًا عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.