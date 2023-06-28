محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الحق المبين.. صور

أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء، رافقه اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء والنائب جيفارا الجافى والنائب حميد ابو بريك ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من مشايخ وعواقل البدو ، وعدد من القيادات الأمنية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الاوقاف، ولفيف من المواطنين.

وبعث محافظ جنوب سيناء برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى.

وهنأ فودة، مواطني المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا جموع الشعب المصري متمنيا السلامة والأمن، داعيا الله أن يحفظ مصر.

كما وزع المحافظ العيدية على الأطفال بالإضافة إلى كميات كبيرة من لعب الأطفال الذين تسابقوا لمصافحة المحافظ واخذ اللقطات التذكارية معه .

inbound2832877511328950064

inbound8084060179919990877