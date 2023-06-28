أمريكا ترحب بالتعاون المستمر مع اليونان في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 09:24 ص

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون المستمر مع اليونان في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين شرق البحر المتوسط قبل قمة الناتو المرتقبة خلال شهر يوليو المقبل. جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتهنئته بفوزه في الانتخابات.

وجدد بلينكن، بحسب البيان، التأكيد على شراكة الولايات المتحدة "الوثيقة" مع اليونان.

كما توجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر لرئيس الوزراء اليوناني على دعم أثينا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.