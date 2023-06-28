ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا ترحب بالتعاون المستمر مع اليونان في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون المستمر مع اليونان في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين شرق البحر المتوسط قبل قمة الناتو المرتقبة خلال شهر يوليو المقبل. جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر  موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتهنئته بفوزه في الانتخابات.
وجدد بلينكن، بحسب البيان، التأكيد على شراكة الولايات المتحدة "الوثيقة" مع اليونان.
كما توجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر لرئيس الوزراء اليوناني على دعم أثينا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

الولايات المتحدة اليونان الناتو