محافظ القليوبية يقدُم التهنئة والورود للمواطنين احتفالا بعيد الأضحي.. صور

أدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معربًا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وألقى إمام مسجد ناصر ببنها خطبة العيد عن فضل أيام العيد ووقفة عرفات ودعي الحاضرون إلى التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل إسماعيل عليه السلام مع ابيه ابراهيم، والتزاور وصلة الرحم يجب الا تقتصر فقط علي ايام العيد وانما علي مدار العام والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة.. واختتم الإمام خطبته بالدعاء الي مصر، داعيا المولي عز وجل ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وقام بتوزيع الورود علي الأطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد في جو يسوده المحبة والألفة وقد أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

وكثفت مديرية أمن القليوبية من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.

محافظ القليوبية

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