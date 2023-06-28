نائب محافظ دمياط يوزع الهدايا على الأهالي في الميادين العامة

شارك الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط المواطنين فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحي المبارك، حيث قام نائب المحافظ بتوزيع الهدايا على المواطنين والأطفال بميدان الساعة وكورنيش النيل وسط فرحة عارمة من الاطفال والمواطنين.

وهنأ نائب المحافظ المواطنين بعيد الأضحى المبارك وتبادل مع المواطنين التهانى بالعيد.

وأدى الدكتور إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان الساعة بمدينة دمياط بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد هيثم عبدة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة دمياط.

وألقى خطبة العيد الشيخ محمد سلامة مدير عام مديرية الأوقاف بدمياط.

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ صباح اليوم إقبال للمواطنين ورواد المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، بحضور قوات مديرية أمن دمياط وقسم شرطة رأس البر وإدارة مرور دمياط واستعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، كما شهدت المدينة إقبالا جماهيريا احتفالا بعيد الأضحى حيث توافد عليها المصطافين من محافظات عدة لقضاء إجازة عيد الأضحى في دمياط.

وشهدت شوارع محافظة دمياط حالة من الاحتفال والبهجة صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى حيث قام الأهالي بإسقاط مئات البالونات الملونة من أعلى العقارات وتسارع الأطفال والأهالي للحصول عليها وسط احتفالات مبهجة في كافة الشوارع والميادين.

وقام الأهالي بالحصول على البالونات الملونة وترديد تكبيرات العيد والدعوة للاحتفال به.