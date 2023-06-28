رئيس أبوزنيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى وسط الأهالي

أدى اللواء محمد مصطفي الغزاوي، رئيس مجلس مدينة أبوزنيمة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أبوزنيمة الجديد، وذلك بحضور مدير إدارة أوقاف أبوزنيمة الشيخ علي طاهر وعدد من الأجهزة المحلية والتنفيذية والشعبية والأمنية فضلا عن عدد من الرموز المجتمعية والبدوية بأبوزنيمة.

ودارت خطبة العيد، والتي ألقاها الشيخ محمد مصطفي عبدالرازق إمام وخطبب مسجد أبوزنيمة الجديد حول مشروعية الأعياد في الإسلام والتي جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس، كما تحدث عن فضل يوم عيد الأضحى المبارك والذي تتجلي فيه مظاهر الفرح والسرور حيث يفرح حجاج بيت الله بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات والتعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين مؤكدًا فضيلته على ضرورة إغتنام هذه المناسبة المباركة لتوطيد العلاقات الإجتماعية بالتزاور والتلاقي، وصلة الأرحام ونشر المودة، والرحمة بين الناس ومن جانبه فلقد هنأ رئيس مجلس مدينة أبوزنيمة السادة الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

واكد الطيب أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية الشاملة وخلق حياة أفضل للمواطنين، كما أكد ضرورة التكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية والمشاركة في بناء وتنمية الوطن ومن جانبه فلقد أعرب مدير إدارة أوقاف أبوزنيمة عن تهنئته ناقلا في هذا الصدد تهنئة القيادة الدعوية بجنوب سيناء برئاسة وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء الشيخ السيد يوسف غيط داعيا فضيلته الله تعالى أن يحفظ مصر وقيادتها وجيشها وأمنها وشعبها العظيم من كل سوء ومكروه.

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