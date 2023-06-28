بالبالونات.. إقبال جماهيري على مصيف راس البر في دمياط بأول أيام العيد

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ صباح اليوم إقبال للمواطنين ورواد المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور قوات مديرية أمن دمياط وقسم شرطة رأس البر وإدارة مرور دمياط واستعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، كما شهدت المدينة إقبالا جماهيريا احتفالا بعيد الاضحى حيث توافد عليها المصطافين من محافظات عدة لقضاء إجازة عيد الأضحى في دمياط.

شهدت شوارع محافظة دمياط حالة من الاحتفال والبهجة صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى حيث قام الأهالي بإسقاط مئات البالونات الملونه من أعلى العقارات وتسارع الاطفال والأهالي للحصول عليها وسط احتفالات مبهجة في كافة الشوارع والميادين.

وقام الأهالي بالحصول على البالونات الملونه وترديد تكبيرات العيد والدعوة للاحتفال به.

في سياق متصل قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم عقد اجتماع لمناقشة خطة التأمين الطبي بالمستشفيات تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك بحضور الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور محمد فهيم مدير عام العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مديري الطوارئ ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة ومديري المستشفيات .

وفي بداية الاجتماع تم عرض تقييم نشاط المستشفيات خلال شهر مايو ٢٠٢٣ للوقوف على العوامل المؤثرة وتحقيق الاستفادة القصوى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة ثم تلاها مناقشة كافة الاستعدادات لرفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات .

واكد وكيل وزارة الصحة علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتاكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والمرور المكثف على جميع المستشفيات التابعة من فرق المرور الاشرافي وشدد بضرورة المتابعة الدقيقة لإنهاء أى قوائم انتظار وشدد علي تواجد كافة التخصصات الطبية والفنيين وفرق التمريض الاستقبال بالمستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية أثناء الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي اشتراطات التخزين وتأمين المخازن ومناقشة التجهيزات الطبية وغير الطبية والصيانة والكهنه وتشكيل لجان للمرور الدوري علي مدار ال 24 ساعه من مديري المستشفيات والمديرين المناوبين والتأكد من الانضباط ومتابعة سير العمل بانتظام والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالمستشفيات

تم التنبيه على تفعيل دور اللجان المشكلة من مسئولي الجودة والسلامة والصحة المهنية والصيانة وذلك لمراجعة الأعمال الفنية بالمستشفيات من كهرباء ومياه واكسجين وطفايات وأسطح المنشآت والنظافة العامة وشدد علي حسن معاملة المرضى وذويهم والمرور الدورى لفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات

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