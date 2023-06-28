محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد أبوالعباس المرسي

أدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد أبوالعباس المرسي بمنطقة بحري.

وكان قد أدى الآلاف من المواطنين في محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، بعدد من ساحات عيد الاضحى التي أبرزها ساحة أبو العباس المرسي بمنطقة بحري.

وذلك وسط أجواء عائلية وحالة من البهجة والسرور التي تسيطر على وجوه الكبار والصغار، ابتهاجا بقدوم العيد.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر والحدائق المركزية برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف أعمال النظافة وخاصة بمحيط المساجد والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لرفع كافة المخلفات وتطهير الشوارع علي مدار الساعة.

وفي هذا الصدد؛كثفت الحدائق المركزية أعمالها في رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أي مخلفات بهم، وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

هذا وقد قامت شركة النظافة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعدادًا لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة الي المدفن الصحي.