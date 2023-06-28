انطلاق مبادرة "العيد أحلى" في مراكز الشباب في محافظة دمياط

انطلقت مبادرة عيدك أحلى في مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والتي شملت الاحتفالات والبالونات والدي جي في كافة مراكز محافظة دمياط حيث تواجد أعضاء مجلس إدارات مراكز الشباب في دمياط وقيادات المديرية للاحتفال بعيد الأضحى في مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

كما انطلقت مبادره يوم الخير لبسك لغيرك عيد لتوزيع الملابس على القرى الاكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تنظم الإدارة المركزيه لتنمية الشباب فرع أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا، في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وقامت مراكز الشباب بتجميع عدد كبير من الملابس وإعدادها وتجهيزها بالشكل اللائق لتوزيعها بداية من السبت 6/24 وحتى يوم وقفة عيد الأضحى بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان مبادرة يوم الخير هي من المبادرات الهامة التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب والتي تهدف إلى توزيع الملابس على أهلينا في جميع أنحاء الجمهورية خصوصا في القرى والنجوع والأماكن الأكثر إحتياجا لتوفير ملابس بأسعار مخفضة وأقل من أسعار السوق وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مديرية المديرية