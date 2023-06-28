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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.."شلالات البالونات" احتفالا بعيد الأضحى في بورسعيد

شلالات البالونات
"شلالات البالونات" احتفالا بعيد الأضحى في بورسعيد
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احتفلت مجموعات من الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة بورسعيد، بعيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، بإلقاء شلالات من البالونات على المواطنين من فوق أسطح العمارات المحيطة بساحات ومساجد صلاة العيد.

 

بالصور.."شلالات البالونات" احتفالا بعيد الأضحى في بورسعيد

 

وتسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والمرح، كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية، في الوقت الذي وزع آخرون الحلوى والألعاب على الأطفال.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، قد أديا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي مع أهالي الحي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بكافة أحياء المحافظة خاصة محيط المساجد وساحات صلاة عيد الأضحى والشوارع المؤدية لها وكافة المتنزهات والحدائق والشواطئ وأماكن تجمعات المواطنين، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة والأقوال الأمنية، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.

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