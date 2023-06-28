بالصور.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد مع أهالي الحي الإماراتي

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، بمسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي مع أهالي الحي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدا على أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم في كافة الاتجاهات.

وأشار إلى أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ودعم جهود التطوير لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها القيادة السياسية.

وكثفت مدير أمن بورسعيد من انتشار رجال الشرطة بمحيط ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك وجميع الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين للاحتفال بأول أيام العيد، حيث تجوب الدوريات المتحركة والأقوال الأمنية كافة شوارع المدينة، فضلًا عن انتشار الكمائن الثابتة، في ظل تواجد مكثف لرجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات خاصة في الشوارع الرئيسية والحيوية.

وكانت محافظ بورسعيد قد أعلنت عن تجهيز 11 ساحة بكافة أحياء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وهي: أمام مسجد بورفؤاد الكبير، المعمورة بطرح البحر، والشبان المسلمين، السيدة زينب، التوحيد، الرزاق، السلام تصنيع، الشيخ زايد، الحسين، السلام، وحمدي تمام.

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