استقرار سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار علي أسعار الذهب في محلات واسواق الصاغة المصرية، بداية اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، أول ايام عيد الاضحي المبارك،

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الاكثر اقبالا وانتشارا في السوق المصرية ) نحو 2270 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2594 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1946 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث لها نحو 1517 جنيها.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1300جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 ( الاقل فئة بين الاعيرة المتداولة في مصر ) نحو 975جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب ( ويون حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 18160 جنيهًا.

وبلغ سعر الاونصة ( وتزن حوالي 31 جراما من الذهب ) 81،393 جنيها للبيع، و 82،104 جنيها للشراء.

و سجل سعر الكيلو من الذهب 2،617،143 جنيه للبيع، و 2،640،000 جنيه للشراء.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و يأتي استقرار اسعار الذهب محليا، متزامنا مع تراجع الدولار الامريكي امام سلة العملات الرئيسية امس الثلاثاء قبل اصدار بيانات اقتصادية هامة من “ الصين والولايات المتحدة الامريكية ” هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضًا خطاب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

الذهب في البورصات العالمية،

و في البورصات العالمية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.80 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1935.60 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنحو 1% أيضًا إلى 933 دولارا للأونصة، وزاد البلاديوم 1% إلى 1319.02 دولار للأونصة.