تونس والصين توقعان مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات

وقعت تونس والصين، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

ومثل تونس في التوقيع وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، وعن الجانب الصيني وزير الصناعة وتكنولوجيا الاتصال الصيني جين تشوانغ لونغ.

وتهدف هذه المذكرة، إلى دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين تونس والصين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين.