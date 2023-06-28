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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان.. البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى

البرهان
البرهان
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قال قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال كلمة له على التلفزيون السوداني مساء يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.

كما طالب البرهان، أن كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد في السودان.

كما أكد قائد الجيش السوداني، أن المتمردون ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين، وأوضح أن حجم المؤامرة يتطلب من الجميع الاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا.

كما وجة التحية لجيش السودان قائلًا:"تحية لجيشنا العظيم وهم يسطرون التاريخ في مجابهة المرتزقة".

وأعلن عبد الفتاح البرهان أن بمناسبة عيد الأضحى، أول أيام العيد سيكون فيه وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد.

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