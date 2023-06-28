عبدالواحد السيد : الزمالك يتطور فنيا مع الكولومبي أوسوريو

أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة في تصريحات صحفية عقب المباراة:" أشكر اللاعبين على الأداء ، والفريق يتطور من مباراة للأخرى، كما أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني منح الفرصة لمعظم اللاعبين".

وأضاف عبد الواحد السيد قائلا :" المدير الفني سيمنح فرصة أكبر في المباريات المقبلة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركون بصورة كبيرة في الفترة الماضية، ونتطلع لمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المتبقية بالدوري".

وتابع مدير الكرة قائلا :" سنبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس بداية من يوم الجمعة المقبل، وهي مواجهة قوية نتطلع للفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب".

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-0 على فريق غزل المحلة، باللقاء الذى اقيم مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفي زيزو، وذلك في شوط أول جاء مثير وسريع وسيطر الفارس الأبيض على مجرياته بشكل كبير واضاع العديد من الفرص الخطيرة، بينما هدد المحلة مرمي الزمالك مرتين دون النجاح في التسجيل، وفي الشوط الثاني أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 73،.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 56 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.