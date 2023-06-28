الخارجية البريطانية: الدول الغربية لم تجد بعد وسيلة قانونية لمصادرة الأصول الروسية

صرح نائب وزير الخارجية البريطاني، ليو دوكرتي، يوم الثلاثاء، بأن بلاده وحلفاءها الغربيين عاجزون حتى اللحظة عن إيجاد وسيلة قانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال دوكرتي خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني، إن بريطانيا وحلفاءها لم يجدوا حتى الآن طريقة قانونية لمصادرة الأصول الروسية بشكل دائم لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف: "لم تجد أي دولة حتى الآن حلًا قانونيًا موثوقًا لتنفيذ الالتزام باستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا على المستوى المناسب، بالرغم من تقديم شركائنا عددا من مشاريع القوانين للنظر فيها، وحتى تم اعتماد بعضها".

وتابع: "هدفنا هو العثور على مسار قانوني عملي لإعادة توجيه الأصول الروسية إلى أوكرانيا".

ولفت إلى أن "بريطانيا تدرس "جميع السبل الممكنة" لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، وأن هذه العملية تتطلب إبداعا ونهجا مبتكرا لتحقيق المراد".

وأعرب عن ثقته بأن أعضاء مجلس العموم البريطاني سينظرون في أي فرصة قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمدرجة ضمن العقوبات في إعادة إعمار أوكرانيا".

وبحث مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء، مبادرة مقدمة من قبل من حزب العمال المعارض، باستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا عقب انتهاء الصراع.

وبالإضافة إلى أعضاء حزب العمال، شارك ممثلون عن الحكومة البريطانية وحزب المحافظين الحاكم وحزب القوميين الأسكتلندي في النقاشات، وأعرب ديفيد لامي، النائب في وزارة الخارجية البريطانية عن حزب العمال، عن رأي مفاده بأن روسيا يجب أن تشارك في إعادة إعمار أوكرانيا.