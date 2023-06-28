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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بالتعدى على شخص بمشاجرة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة القاهرة.
 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وإصابة (عامل- مقيم محل البلاغ "بجروح بأماكن متفرقة بالجسم")، وأن سبب المشاجرة مشادة كلامية حدثت بين المصاب وعدد 5 أشخاص "مقيمون بدائرة القسم" لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض والمستخدم فى إرتكاب الواقعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بتضرر سيدة إصابة نجلها بالقاهرة