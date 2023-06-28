ضبط المتهمين بالتعدى على شخص بمشاجرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة القاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وإصابة (عامل- مقيم محل البلاغ "بجروح بأماكن متفرقة بالجسم")، وأن سبب المشاجرة مشادة كلامية حدثت بين المصاب وعدد 5 أشخاص "مقيمون بدائرة القسم" لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض والمستخدم فى إرتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.