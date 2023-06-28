أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب أول وثاني أيام عيد الأضحى

منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين بمناسبة عيد الأضحي، وذلك عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل ثالث أيام العيد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-0 على فريق غزل المحلة، باللقاء الذى اقيم مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفي زيزو، وذلك في شوط أول جاء مثير وسريع وسيطر الفارس الأبيض على مجرياته بشكل كبير واضاع العديد من الفرص الخطيرة، بينما هدد المحلة مرمي الزمالك مرتين دون النجاح في التسجيل، وفي الشوط الثاني أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 73،.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 56 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.