إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري

ألغى مراقب مباراة الزمالك وغزل المحلة التي أقيمت مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري، المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له عقب المباراة مباشرة.

وأخطر المراقب الإعلاميين بإلغاء المؤتمر الصحفي عقب المباراة، كما أخطر الجهازين الفنيين للفريقين وغادر ملعب المباراة.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-0 على فريق غزل المحلة، باللقاء الذى اقيم مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفي زيزو، وذلك في شوط أول جاء مثير وسريع وسيطر الفارس الأبيض على مجرياته بشكل كبير واضاع العديد من الفرص الخطيرة، بينما هدد المحلة مرمي الزمالك مرتين دون النجاح في التسجيل، وفي الشوط الثاني أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 73،.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 56 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.