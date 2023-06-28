أوسوريو يشيد بأداء لاعبي الزمالك بعد الفوز على غزل المحلة

أشاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء اللاعبين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عقب المباراة ووجه لهم التحية على الأداء والنتيجة وأثنى على المجهود المبذول من الجميع خلال شوطي اللقاء.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-0 على غزل المحلة، باللقاء الذى اقيم مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفي زيزو، وذلك في شوط أول جاء مثير وسريع وسيطر الفارس الأبيض على مجرياته بشكل كبير واضاع العديد من الفرص الخطيرة، بينما هدد المحلة مرمي الزمالك مرتين دون النجاح في التسجيل، وفي الشوط الثاني أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 56 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.