شركة مياه الأقصر تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة تعليماته لكافة الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة وإتباع الجاهزية القصوى، لمواجهة أي أمور طارئة من زيادة استهلاك المياه خلال فترة العيد وخاصة مع ذبح الأضاحي.

تضمنت الاستعدادات، الانتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، كما تم الانتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحي لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد في المياه خلال فترة العيد، كما تم تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم.

شملت الإجراءات، تعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، بالغضافة إلى المرور والمتابعة لمدير عام المياه ومدير عام الصرف على المحطات والإدارات التابعة لمراجعة خطة التشغيل وتنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة، والفحص المسبق لنظم أجهزة اللاسلكي بالديوان العام والإدارات التابعة.

كما تم زيادة مخزون الشركة من مهمات التشغيل للمحطات والشبكات والمواد المستخدمة في تطهير المياه، وزيادة جاهزية المعدات استعداداً لأي أعمال طارئة، والمتابعة والمرور المستمر على مولدات القوى والتأكيد على جاهزيتها للعمل لمواصلة الخدمة في حال انقطاع التيار الكهربي، كما تم توعية المواطنين والسيدات بالمنازل بتوفير استهلاك المياه أثناء عمليات التنظيف بالمنازل فترة الأعياد.

وأكدت الشركة، عمل جميع محطات المياه بكامل طاقتها كما يتم توفير سيارات مياه الشرب للمناطق التي يتبين بها عجز ومنها ( منشأة العماري - شرق السكة - السواقي - السمانين) كما ناشدت المواطنين عدم رش المياه بالشوارع وعدم الإفراط في استخدامها والحفاظ عليها من الهدر.

وطالبت المواطنين بالاتصال السريع بغرفة عمليات الخط الساخن لشكاوى المياه 125 أو على أرقام ( 01147999752 - 0952282406 ) في حال وجود عجز بالمياه، أو وجود أي طارئ.