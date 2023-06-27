النجم الساحلي ينهي هيمنة الترجي ويتوج بالدوري التونسي

أنهى فريق النجم الساحلي، هيمنة نظيره الترجي الرياضي على بطولة الدوري التونسي، وفاز بلقب الموسم الجاري 2022-2023.

تعادل النجم الساحلي سلبيًا مع اتحاد بن قردان في الجولة الثالثة عشر من مرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب 7 مارس.

كان النجم الساحلي يحتاج لنقطة وحيدة، من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري، وهو ما تحقق ليتوج فريق مدينة سوسة باللقب، بعدما تصدر مجموعة التتويج بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في مباراة واحدة في المجموعة، التي ضمت 8 أندية ولعبت بنظام الذهاب والعودة.

رفع النجم الساحلي رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، يليه الاتحاد المنستيري بـ25 نقطة، ثم الترجي بنفس الرصيد في المركز الثالث بعد تعادله سلبيًا مع النادي الأفريقي.

وبذلك، كسر النجم الساحلي هيمنة غريمه الترجي على لقب الدوري التونسي، التي استمرت لـ6 سنوات متتالية، ليحقق الأول أول ألقابه منذ موسم 2015-2016.