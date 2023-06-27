وزير الدفاع الروسي: كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في منطقة الكاريبي

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في منطقة الكاريبي.

وأضاف شويجو، خلال محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، "بالطبع، كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة، كما أن الأصدقاء في كوبا أكدوا موقفهم تجاه بلدنا، بما في ذلك إظهار الفهم الكامل لأسباب العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن العلاقات الروسية-الكوبية آخذة في الازدياد والتطور، كما تم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسي بين البلدين، على خلفية قيام عدة وفود روسية رفيعة المستوى بزيارات رسمية إلى كوبا هذا العام، كما قام مؤخرا رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، بزيارة رسمية إلى روسيا.