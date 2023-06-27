مصطفى قمر يشارك جمهوره ابتهالات العيد "فيديو"

نشر الفنان مصطفى قمر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو"إنستجرام"، فيديو يردد دعاء "لبيك اللهم لبيك" يشارك جمهوره الإحتفال بيوم عرفه وعيد الأضحى المبارك.

https://www.instagram.com/reel/CuAEBoyoerf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

علق على الفيديو "عيد اضحي سعيد كبروا معايا ياللا ناخد ثواب وقفة عرفة واحنا بنفطر ربنا يتقبل منا ومنكم كل سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسعادة وصلوا علي سيدنا النبي عيه الصلاة والسلام".

يستأنف الفنان مصطفى قمر تصوير مشاهده من فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، علا غانم، بسمه، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وتيام مصطفى قمر، رنا رئيس، والإخراج على إدريس.

يذكر أن فيلم "حريم كريم" كان قد تم عرضه منذ ١٨ عام، بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، علا غانم، بسمه، ريهام عبد الغفور، طلعت ذكريا، والإخراج على إدريس.