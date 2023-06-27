اقرأ غدا في "البوابة".. لبيك اللهم لبيك.. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم من الحج

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 28 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لبيك اللهم لبيك.. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم من الحج

إغلاق قضية التمرد المسلح.. بوتين: أعداء روسيا يريدون نشوب اقتتال بين الأشقاء

تدريبات جوية روسية فوق بحر البلطيق لاختبار الجاهزية لأداء المهام الخاصة

ميليشيات الإرهاب بسوريا تفرض «العيدية» على أهالي عفرين

الصين تستنكر الدعوات الغربية لقطع العلاقات الاقتصادية

إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا بسبب الانتقادات الحادة

30 سجينا في جوانتانامو يتلقون معاملات غير إنسانية