مفاجأة.. جوندوجان قد يرحل عن برشلونة مجانًا هذا الصيف

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني لم يسعد كثيرًا بصفقة انتقال الألماني إلكاي جوندوجان إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الإسباني، أمس الإثنين، ضم إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر، ليرتدي قميص البلوجرانا حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لموسم آخر.

ورحل جوندوجان عن السيتي بعد قضاء 7 سنوات داخل قلعة الاتحاد معقل السيتيزنز، ليخوض تجربة جديدة بعدما انتهى عقده مع السماوي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وفجر موقع «سبورت بريف» مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، بأن جوندوجان قد يرحل عن البلوجرانا هذا الصيف بالرغم أنه انتقل إلى الفريق منذ ساعات قليلة.

وأشار الموقع في تقريره أنه من الممكن أن يرحل جوندوجان عن البرسا بنهاية الصيف الحالي، في حال لم ينجح النادي الكتالوني بتسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني.

ونجح لاعب خط وسط منتخب ألمانيا في تأمين مستقبله، وذلك بوضع بند في عقده مع الفريق الكتالوني يسمح له بالرحيل مجانًا في حالة عدم تسجيل العقد في كشوفات الليجا الإسبانية قبل بداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى حصوله على كامل مستحقاته في السنة الأولى.

وحصد إلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنقضي 20222-2023، الثلاثية التاريخية، (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).