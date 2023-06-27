الزمالك يتقدم على المحلة في الشوط الأول بهدف "زيزو"

تقدم فريق الزمالك بنتيجة 1-0 على فريق غزل المحلة في الشوط الأول، باللقاء الجاري مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفي زيزو، وذلك في شوط أول جاء مثير وسريع وسيطر الفارس الأبيض على مجرياته بشكل كبير واضاع العديد من الفرص الخطيرة، بينما هدد المحلة مرمي الزمالك مرتين دون النجاح في التسجيل.

خاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد مصطفي "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية، محمد أشرف “روقا”، محمد حسام "بيسو"، نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله “نيمار”، محمود عبد الرازق “ شيكابالا”، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي، ومحمد صلاح زكي.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.