لافروف يبحث مع نظيره الفنزويلي التطورات الأخيرة في روسيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل التطورات الأخيرة في روسيا ويشكره على الدعم في ما يتعلق بمحاولة التمرد المسلح، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء، أن "وزير الخارجية الروسي أعرب عن امتنانه للقيادة الفنزويلية على الدعم المبدئي والتضامن الذي أبدته على خلفية محاولة التمرد المسلح في روسيا".

وأشير في البيان إلى أن الجانبين بحثا كذلك القضايا الملحة لجدول الأعمال الثنائي وسير تنفيذ المشاريع المشتركة، وأكدا "السعي المشترك إلى مواصلة تعزيز التعاون ضمن مختلف الصيغ الدولية، من أجل بناء نظام دولي أكثر عدالة وأمانا".