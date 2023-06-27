أمين الفتوى: العيد للفرح والسعادة بلاش زيارة مقابر فى أول يوم

أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العيد للفرح والسعادة، وبالتالى يجب أن يكون سببا للفرح ولغلق أبواب الحزن.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تغطية خاصة ليوم عرفة على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "لما حد يجيى يقولك روح زيارة المقابر نقوله ماشى مفيش مانع إنك تزور المقابر، بس ميبقاش أول يوم العيد، ممكن تروح ثانى يوم العيد".



فيما تقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.



وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.

