ميليشيات الإرهاب بسوريا تفرض «العيدية» على أهالى عفرين

تحتفل الميليشيات الإرهابية في سوريا بعيد الأضحي المبارك بفرض إتاوة باسم “العيدية” على جميع السيارات الداخلة والخارجة من مدينة عفرين المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من مرتزقة «الشرطة العسكرية» التابعة للميليشيات المسلحة عند مداخل مدينة عفرين يفرضون إتاوة مالية باسم «العيدية» على جميع السيارات الداخلة والخارجة من مدينة عفرين.

كما يفرض الإرهابيون إتاوة مقدارها عشر ليرات تركية باسم «العيدية» أيضًا، وكل من يرفض دفع الإتاوة يقومون بتدقيق على المخالفات المرورية داخل السيارة من طلب رخصة ولوحة السيارة وغيرها للحصول علي الأموال بأي طريقة.

كما يقوم مسلحون ينحدرون من قرية تل جبين بريف أعزاز شمالي حلب، بسرقة موسم الفاكهة ومحاصيل الأهالي الكُرد في قرى عين دارا وباسوطة وبرج عبدالله بريف عفرين المحتلة، حيث يركنون سيارات سوزوكي في بساتين المواطنين الكُرد ويسرقون بشكل عشوائي منها، ومن ثم يقومون ببيعها في أسواق مدينة عفرين، ولا يستطيع أحد من الأهالي الاقتراب منهم ومنعهم لأنهم مدججون بالسلاح أثناء سرقتهم من محاصيل الفاكهة.

وفي إطار الاحتفال بالعيد علي طريقة الميليشيات، قام مسلحون بقطع ٣٤ شجرة زيتون ورمان من حقول المواطنين الكُرد، وسط عجز الأهالي عن حماية ممتلكاتهم ومزروعاتهم من اعتداءات مرتزقة الميليشيات، وقطع مسلحون ١٤ شجرة زيتون من حقل المواطن المهجّر قسرًا «أحمد سليمان» ويقع مقابل قرية جوقيه التابعة لناحية المركز.

وقام مسلحون بقطع ٢٠ شجرة رمان من أرض المواطن «عادل علي» ويقع على طريق قرية استير بالقرب من قناة المياه، على أطراف من مدينة عفرين المحتلة.