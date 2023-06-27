رسميًا.. مانشستر سيتي يضم كوفاسيتش لأربعة مواسم

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لصفوف الفريق قادمًا من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي مانشستر سيتي، بيانًا، أعلن من خلاله التعاقد مع كوفاسيتش في صفقة بيع نهائي من تشيلسي لمدة 4 مواسم حتى صيف 2027.

وكان عقد كوفاسيتش مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لينتقل إلى السيتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت إضافية، بحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابرزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين.

وارتدى صاحب الـ29 عامًا قميص تشيلسي في 221 مباراة منذ انضمامه للبلوز، قادمًا من ريال مدريد الإسباني معارًا في 2018 قبل أن يتحول الانتقال النهائي مقابل 45 مليون يورو.

وتوج كوفاسيتش مع تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

ونجح كوفاسيتش في تسجيل 6 أهداف وصنع 15 آخرين مع تشيلسي، كما خاض 95 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وسجل 5 أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وأعرب ماتيو كوفاسيتش عن سعادته بالانضمام إلى مانشستر سيتي، وعدم قدرته على الانتظار للعب أولى مبارياته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.