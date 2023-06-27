استعدادا لعيد الأضحي.. وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى التوليد

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، مرور مفاجئ على مستشفى التوليد والصحة الانجابية بمدينة مرسى مطروح؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

جاء ذلك استمرارًا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح، وتزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشأت الصحية.

حيث تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ متابعا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات طارئة، كما تفقد أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال، مشددا على مسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى.



وتفقد "سالم" وحدة العناية المركزة وراجع السجلات الخاصة بالمرضى والعناية التمريضية وعروض التخصصات الاخرى للحالات ومدى الالتزام فى تنفيذها فى اقصر وقت، واستمع لبعض مرافقي الحالات اثناء المرور للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

رافق وكيل وزارة الصحة أثناء المرور الدكتور محمد حسام أخصائى النساء التوليد، والدكتور خالد السواح أخصائي النساء التوليد، والدكتور احمد حسين عضو المكتب الفنى بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى التوليد تزامنا ورفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد

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