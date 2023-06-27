عباس أبو الحسن يشارك جمهوره فيديو "عشان العيد"

نشر الفنان عباس أبو الحسن على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له يشارك به جمهوره بمناسبة العيد.

https://www.instagram.com/reel/Ct94gaBsMRV/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ظهر من خلال الفيديو وهو يضع وجهه لبعض الوقت، داخل مياه بها مكعبات من الثلج لفترات طويلة، وقام بتكرارها لأكثر من مرة، وكتب على الفيديو “عشان العيد”.

وعلق الجمهور بتعليقات متباينة على الفيديو "ايه دخل ده فى فرحة العيد يا فنان" ، "عشان تمارين صعبه" ، "ما توضح ايه الفكره وليه بتعمل كده" ، "انت حران فى وشك ولا ايه" .

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن قدم العديد من الأعمال الفنية، ويعتبر أهم أدواره فى فيلم "مافيا" والذى جسد فيه شخصية رئيس لعصابة دولية، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، مصطفى شعبان، عباس أبو الحسن، أحمد رزق، والإخراج شريف عرفه.