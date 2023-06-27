فاروق حسني ناعيًا فرغلي عبدالحفيظ: كان مؤثرًا في المشهد التشكيلي

نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الفنان الكبير الدكتور فرغلي عبد الحفيظ الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال فاروق حسني عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "فرغلي عبد الحفيظ كان حاضراً ومؤثراً في المشهد الفني التشكيلي فأثرى الحركة الفنية في مصر والعالم العربي بإبداعاته"، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان ."

وساهم الفنان الدكتور فرغلي عبد الحفيظ فى تأسيس جماعة الفنانين الخمسة عام 1963، وجماعة المحور عام 1981 صمم ديكورات "أوبرا عايدة" - براغ 1994،كما شارك فى اكثر من 20 معرضا محليا وعالميا.