عملاق سعودي يسعى لخطف ديبالا من روما

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن أحد أندية الدوري السعودي العملاقة يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي، يخطط لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد النجم الأرجنتيني مع روما خاصة وأن قيمته ضعيفة، حيث يقدر بـ 12 مليون يورو.

ويربط روما لاعبه الأرجنتيني بعقد يمتد حتى 2025 بقيمة 20 مليون يورو لفرق الدوري الإيطالي، أو 12 مليون يورو للأندية خارج الدوري الإيطالي.

وشارك ديبالا في 39 مباراة بجميع المسابقات مع ذئاب العاصمة الإيطالية خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 19 هدفا وصنع 7 آخرين.