وكيل محمد صلاح السابق: هذا اللاعب يستطيع الوصول لمستوى الفرعون

كشف ساشا إمباشر، الوكيل السابق للنجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، أن هناك لاعب يستطيع تخطي مستوى صلاح في أوروبا والوصول لمطاف كبار القارة السمراء في السنوات المقبلة.

ساشا إمباشر، كان وكيل محمد صلاح، حينما انتقل الفرعون المصري من المقاولون العرب إلى بازل السويسري، وأيضًا كان وكيله عندما انضم إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في عام 2014.

وتحدث إمباشر في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» وأكد هناك جوهرة أفريقية تستطيع الوصول لمستوى الفرعون في أوروبا.

وقال ساشا إمباشر: «أداما بوجانج هو أفضل لاعب أفريقي رأيته في العقد الماضي، لديه القدرة على أن يصبح أحد المهاجمين الكبار في أفريقيا، إلى جانب محمد صلاح، ديدييه دروجبا، صامويل إيتو وفيكتور أوسيمين».

وتتحدث أغلب الأندية الأوروبية الكبرى في الوقت الحالي عن جوهرة أفريقية، تأتي من نادي ستيف بيكو في جامبيا، وهو أداما بوجانج، الذي تألق في كأس أمم أفريقيا للشباب، التي أقيمت في مصر بداية العام الحالي.

بوجانج يبلغ من العمر 19 عامًا، وارتبط اسمه في وقت سابق بالنادي الأهلي وكذلك بيراميدز في شهر يناير الماضي، لكن الصفقة لم تحدث؛ نظرًا لرغبة النادي الجامبي في رحيل اللاعب إلى أوروبا.

ويمتلك أداما بوجانج عدة عروض من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، ستراسبورج الفرنسي، ولكن اللاعب يقترب من التعاقد مع لايبزيج في الدوري الألماني.