عمرو دياب يروج لحفله ببيروت "لأول مرة من 12 سنة"

نشر الفنان عمرو دياب على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منشور للترويج لحفله بمدينة بيروت بلبنان تحت شعار “لأول مرة من 12 سنة”.

وكتب دياب فى المنشور "لأول مرة منذ 12 عامًا، حفل عمرو دياب فى لقاء مباشر مع الجمهور في بيروت

ستقام الحفلة في التاسع عشر من أغسطس القادم".

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب قدر نشر خلال الساعات الماضية البرومو الدعائى لأغنيتة الجديده “خلص على قلبى" ، كلمات محمد البوغه، الحان محمد يحيي، توزيع أسامة الهندى .